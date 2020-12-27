'Amigurimi' bebekleri Bilecik'te üretiliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi kadınları, üreterek güçlenmeye devam ediyor.

Dünyada son dönemlerin modası, ülkemizde de büyük bir akım haline gelen 'Amigurimi' bebekler kadın girişimciler kooperatifi tarafından örülmeye başlandı. Kısa süre içerisinde internette alışveriş sayfalarından da satışa sunulacak olan 'Amigurimi' bebekleriyle kooperatif kadınları kendi el işçiliği ile kendi ekonomilerini oluşturabilecek.

Ayrıca üretim ile birlikte Osmaneli'ndeki kadınların da istihdamı artacak.