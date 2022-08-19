Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor

Çalışmalar dahilinde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Bozüyüklüler tarafından yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları da tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Çalışma yapmak için yoğun araç ve yaya trafiğinin olmadığı gece saatlerini seçen ekipler kaldırımları ve ana caddeyi iki yönlü olarak yıkayarak temizliyor.