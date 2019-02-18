Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol çeyrek final müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol çeyrek final kız-erkek müsabakaları sona erdi. Bilecik İstasyon ve Atatürk Kapalı Spor Salonlarında gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuyla başlayıp aynı şekilde sona eren maçlar sonucunda başarılı olan takımlar yarı finallerde okullarını temsil etmeye hak kazandı. Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse'nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Savaş Keskin de müsabakaları yerinde takip etti. Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlar madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur Yücel'in elinden aldı.