Anaokul öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Barınağa öğretmenleri eşliğinde gelen minikler, Veteriner Hekim Arzu Çetiner'den bilgi aldı. Veteriner Hekim Çetiner, öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Bozüyük Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta minikler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvan severler barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 45 kilo köpek mamasını barınak yetkililerine teslim etti. Minikler ayrıca daha önce yapmış oldukları ve köpekleri çok sevdiklerini ifade eden resimleri de Veteriner Hekim Çetiner'e hediye ettiler.