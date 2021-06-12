Anaokulu öğrencilerine 3 bin saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi desteği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında il geneli anaokulu öğrencilerine doğa sevgisinin aşılanması amacıyla 3 bin adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı. Mor Mavi Anaokulunda Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımda, çocuklarımız çilek fidelerini 'Bu benim çileğim' diyecek ve kendi çileklerini yiyecek olmaları mutlu edecek.

Öte yandan Bilecik'te ''Çilek Üretimini Yaygınlaştırma'' projesi kapsamında bu yıl 140 bin çilek fidesinin çiftçilere dağıtımını yapıldığını, aynı projenin devamı olarak 3 bin anaokulu öğrencisine saksıda çilek fidesi' dağıtıldığını öğrenildi.