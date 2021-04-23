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Anaokulu öğrencilerinin resim etkinliği

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resim yapma etkinliği düzenledi.


Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, minik öğrencilerle Mehmet Nuri Efendi Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resim yapma etkinliğine katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Akyol, minik öğrencilerle birlikte resim yaparak onların sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.


Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Akyol, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşamalarını söyledi.

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