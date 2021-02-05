Anda Kardeşe Vefa Derneği'nden AFAD'a ziyaret

Anda Kardeşe Vefa Derneği'nden Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bir ziyaret gerkeşti.

Derneğin Bilecik İl Temsilcisi Kadir Serkan Kısacık ve beraberindekiler, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve 112 Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Barış Kalın'ı ziyaret etti. Aynı bina içinde iki kurum müdürü, ziyaretlerinden dolayı Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilcisi Kadir Serkan Kısacık'a teşekkür ederek, kurum çalışmaları hakkı bilgi verdiler. Ayrıca Kadir Serkan Kısacık, 2021 yılında yapılacak eğitim faaliyetleri ile afet ve acil durum hallerinde yapılacak çalışmalarda dernek olarak tüm imkanları ile katkı sağlayacaklarını dile getirdi.