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Aniden yola fırlayan çocuğa kamyonet çaptı

Bilecik’te aniden yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.

Bilecik'te aniden yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kazada çocuk yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf Özdemir (31) idaresindeki 06 ET 8434 plakalı kamyonet, araçların arasından aniden yola çıkan 8 yaşındaki T.M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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