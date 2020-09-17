Annelerin yaptığı el yapımı salçalarla İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'i ziyaret ettiler

Bilecik'te 2 minik öğrenci pandemi nedeniyle okulların açılmasından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmek için annelerin yaptıkları birer kavanoz el yapımı salçalarıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret ettiler.

Bilecik'te kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklar İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e ziyaret ederek, pandemi nedeniyle okulların açılmasından dolayı duydukları üzüntülerini dile getirdiler. Birde elleri boş gitmeyen minik öğrenciler, annelerin yaptıkları birer kavanoz el yapımı salçayı il müdürüne hediye ettiler. Çocukları bu güzel hediyesi karşısında duygulandığı söyleyen İl Müdürü Çelik, "Bilecik ilimizde salça önemli bir gelenektir. Ev yapımı ve doğal olan salçaların kaynadığı kazanlardan yükselen kokular insanları kendine çeker ve bu güzel lezzet Bilecik halkının sofralarında her daim başköşede yerini alır. Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklarımız kendi evlerinde üretilmiş geleneksel salçadan hediye ettiler. Çocukların bu anlamlı davranışına teşekkür ederek, onlara okumanın önemini vurgulayarak birer kitap seti hediye ettik" dedi.