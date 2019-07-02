Antika Otomobil Federasyonunun düzenlediği festivalde Bilecik'i temsil etti

Bilecik'te ikamet eden klasik otomobil tutkunu Uğur Kırca, Antika Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen festivale aracıyla katıldı.

Antika Otomobil Federasyonu Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren klasik araç kulüplerinden üyelerin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin, sahip oldukları en nadide klasikleri sergilendiği 2. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivaline Bilecikli Uğur Kırca 1978 model Murat 131 aracıyla katıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivale Türkiye genelinden 60 araç katılırken, "Haydi hep beraber geçmişimize gidiyoruz" sloganıyla hem araç sahipleri hem de katılımcılar güzel bir gün geçirdi.

Tofaş İlk Klasik Otomobil Derneği üyesi olan Uğur Kırca, Türkiye geneline 60 aracın katıldığı festivalde Bilecik'i temsil ettiği için gurur duyduğunu belirterek, 3 gün boyuncu süren festivalde güzel günler geçirdiklerini söyledi.