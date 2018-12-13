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Araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez sanayi rampalarında seyir halinde bulunan Faruk Öksüzoğlu yönetimindeki 11 AAE 859 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen Oğuzhan Öztiryaki idaresindeki 34 ER 5787 plakalı tırın dorsesine Küçük Sanayi Sitesi önünde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan Faruk Öksüzoğlu'nu olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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