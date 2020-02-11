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Aracında 6 kilogram 143 gram bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 6 kilogram 143 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücüsü tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 6 kilogram 143 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücüsü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geçtiğimiz pazar Bozüyük'te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 kilogram 143 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştı. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bilecik Adliyeye sevk edildi. H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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