İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracının marşına bastı, az daha canından oluyordu

Bilecik’te bir sürücü, park halindeki iken çalıştırdığı aracından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Bilecik'te bir sürücü, park halindeki iken çalıştırdığı aracından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü canını zor kurtarırken, araç kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Seryap Sitesi önüne dün gece 26 NP 740 plakalı otomobil park eden Hasret K., bu sabah aracını çalıştırmak üzere sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çevirdiği esnada bir anda araç alev topuna dönerken, sürücü kendini zor dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.