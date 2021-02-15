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Aracının üzerinde biriken karı temizlerken otomobil çarptı

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Beşiktaş Mahallesi Yıldıray Sokak üzerinde rampa aşağı inen Bilal K. yönetimindeki 26 VT 393 plakalı otomobil, yolun karlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Kayan otomobil park halinde bulunan 11 DA 785 ile 11 AF 049 plakalı otomobile çarptı. Bu esnada kayan araç, 11 DA 785 plakalı otomobilini temizlemek üzere olan Mustafa S. (44)'ye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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