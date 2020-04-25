Arazi kavgası kanlı bitti

Bilecik'te daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan iki şahsın karşılaşması kanlı bitti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazar ilçesine bağlı Üyük köyünde daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan Halil Ö. ile Ali Y. köy meydanında karşılaşması yeninde tartışmaya neden oldu. Tartışma kavgaya dönünce Halil Ö. yanında bulunan bıçağı Ali Y. sapladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan Ali Y. olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halil Ö. gözaltına alındı.