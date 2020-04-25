İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arazi kavgası kanlı bitti

Bilecik’te daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan iki şahsın karşılaşması kanlı bitti.

Bilecik'te daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan iki şahsın karşılaşması kanlı bitti.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazar ilçesine bağlı Üyük köyünde daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan Halil Ö. ile Ali Y. köy meydanında karşılaşması yeninde tartışmaya neden oldu. Tartışma kavgaya dönünce Halil Ö. yanında bulunan bıçağı Ali Y. sapladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan Ali Y. olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halil Ö. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.