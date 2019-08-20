Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi

Bilecik'te, Kurban Bayramı arefe günü satın alınan ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi.

Arefe günü satın alınan ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık teke Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, kaybolan tekeyi sahibine teslim ettiklerini belirterek, “Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesinde olduğu gibi arefe ve bayram sonunda da vatandaşlarımıza hizmet etmek için sahadaydık. Arefe günü kaybolan bir tekeyi ekiplerimiz buldu ve sahibine teslim ettik” ifadelerine yer verdi.