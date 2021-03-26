Arıcılık projesiyle hedef 50 bin koloniye ulaşmak

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Bilecik'teki tarımsal projeler hakkında bilgi veren Yoldaş, "Bilecik'te gerçekleştirdiğimiz tarımsal projeler ile ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağladık ve yapacağımız projeler ile sağlamaya devam edeceğiz. Bu projelerde desteklediğimiz kişiler işi bilen üreticilerimiz olacak. Projelerimizde üreticilerimize eğitimler vereceğiz. Yaptığımız bu projelerle 5 sene sonra Bilecik tarımını çok iyi bir yere getireceğimize inanıyorum. Ayrıca arıcılık projelerimizle ilimizde 13 bin koloniye sahip olup bu projeler sayesinde hedefimiz 50 bin koloniye ulaşmak. Bilecik'te arı yetiştiriciliğinin ve Bilecik balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtmek isterim. İlimizde bakanlığımız destekli gerçekleştireceğimiz tarımsal projeler ise, ejder meyvesi yetiştiriciliği, pembe domates ve patlıcan yetiştiriciliği, kaldır sınırını arttır kazancını projesi, mera ıslahı ve amenajmanı, yonca tohum dağıtım projeleridi. İl Özel İdaresi destekli projeler ise, kovan dağıtım projesi, varroa dış parazit ile mücadele projesi, çilek yetiştiriciliği, ceviz ağaçlarını aşılama, aronya yetiştiriciliği projesi, yaban mersini projesidir" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş, kovan dağıtım projesi ile Bilecik ekonomisine 1 buçuk milyon TL katkı sağlanacağı tahmin ettiklerini, varroa mücadele projesiyle de 2 milyon TL kaybın milli ekonomiye tekrar kazandırılacağını söyledi.