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Arıza veren içme suyuna anında müdahale edildi

Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesi’nde arıza veren içme suyuna anında müdahale etti.

Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesi'nde arıza veren içme suyuna anında müdahale etti.


Bilecik'in Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesi'nde su borularından kaynaklı arıza meydana geldi. Arızanın belediyeye bildirilmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaşarak arızaya müdahale etti. Olay yerine giderek ekiplerden bilgi alan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Fedakarca gece gündüz, bayram demeden halkımıza kesintisiz su hizmeti vermeye çalışan ekip arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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