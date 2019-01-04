Artistik alanda başarı ödülünün sahibi oldu

Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması'nda, büyük ödül olan ‘Artistik Alanda Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından seramik bölümleri lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri katıldı. Seçici Kurulu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından akademisyenler, alanında uzman sanatçılar ve sektör temsilcilerinden oluşan yarışmada, artistik ve endüstriyel alanlarda birer başarı ödülü ile 4 mansiyon ödülü olmak üzere toplam 6 ödül verildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden iki öğrencinin eserlerinin de sergilemeye değer görüldüğü yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşti. Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Özge Tan, Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen ödül töreninde Artistik Alanda Başarı Ödülü'nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.