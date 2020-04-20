Aşağıköy'deki karantina uygulaması sona erdi

Bilecik' Aşağıköy'de korona virüsü Covit-19 salgın vakası görülmesi üzerine 14 gün önce başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 ve 26'nci maddeleri gereği Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "İlimiz merkez Aşağıköy Köyü 05 Nisan 2020 tarihli ve 0661-04-07 karar numarası ile giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 19 Nisan 2020 tarih ve saat 24.00'a kadar karantinaya alınmıştı. Aşağıköy köyünde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kornana virüs Covit-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın 19 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'da sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

"İhtiyaçlarımız, karantina girişinde bana getirildi ve köylümüze ilettim"

Köy Muhtarı Salih Yıldız, 14 günlük karantina süresince köy halkının kurallara uyduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını anlatarak, ''Karantina boyunca, vatandaşlarımızın ihtiyaçları yakınlarımızın yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. İhtiyaçlarımız, karantina girişinde bana getirildi ve köylümüze ilettim. Bu süre zarfında bize destek olan başta Valimiz Bilal Şentürk olmak üzere görev yapan emniyet teşkilatımıza, sağlık teşkilatımıza ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezindeki görevlilere teşekkür ederim'' dedi.