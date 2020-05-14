İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asansör projesini maskesiz incelediler

Bilecik Ticaret Sanayi Odasının bazı yönetim kurulu üyeleri Şeyh Edeali Türbesi’ne yapılan asansör projesinin maske takmadan incelerken, birde bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bilecik Ticaret Sanayi Odasının bazı yönetim kurulu üyeleri Şeyh Edeali Türbesi'ne yapılan asansör projesinin maske takmadan incelerken, birde bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Şeyh Edebali Türbesi'ne inşa edilen 17 metre yüksekliğindeki asansör hızla yükseliyor. Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan inceleme Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin Korana virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske takarken, Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün ve bazı yönetim kurulu üyelerinin maske takmaması gözlerden kaçmadı. Üstüne bir de çekinilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Şeyh Edebali Türbesi Asansör Projesini inşaatını yerinde inceledi" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.