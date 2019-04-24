Asansörler bugün Bilecik'te çalışmadı

Bilecik'te 10 kurum, Asansör Yok Günü kapsamında kurumlarındaki asansörlerine şerit bantlar çekerek, çalışanların asansörler yerine merdivenler kullandırdılar. Asansörler sadece engelli ve yaşlılar için çalıştı.

Bilecik Belediyesi tarafından Sağlıklı ve Hareketli bir toplum bilinci oluşturulması amacıyla kutlanan Asansör Yok Günü kapsamında kentteki kurumlarda asansörler yerine merdivenler kullanıldı. Başta Bilecik Valiliği olmak üzere bütün kurumlara bilgilendirici ve farkındalık oluşturucu görsel ve ekler sunan Bilecik Belediyesi tarafından 24 Nisan 2019'da, Now We MOVE kampanyasının bir parçası olarak Avrupa Asansörsüz Günü gerçekleştirildi. Asansör Yok Günü, meşgul insanların günlerine fiziksel aktivite eklemelerinin basit bir yolunu vurgular ve bunun yerine merdivenleri kullanmayı teşvik etmek amacıyla aktiviteler yapıldı.

"Hareketsizlik 4'üncü ölüm nedeni olarak yer alıyor"

Bilecik Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği ve Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gerçekleştirdikleri aktivite hakkında yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bugün 24 Nisan Dünya Asansör Yok Günü. Bunun için Bilecik Belediyesi olarak tüm kamu kurumlarına Belediye Başkanımız Semih Şahin'in imzasıyla yazılarımızı gönderdik. Şu anda ilimizdeki 10 kurum bu aktivitemize destek için katılım sağladı. Neden Böyle bir çalışma yapıyoruz? İnternational Sportand Culture Association (ISCA) çağrısı üzerine böyle faydalı bir çalışmanın içine girdik. Elimizdeki verilere göre Avrupa nüfusunun yüzde 59'u hiç spor yapmadığı için hareketsizlik yüzünden ölümlerle karşılaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hareketsizlik ölüm nedenlerinden 4'üncü sırada yer alıyor. Yine hareketsizlik nedeniyle insanların maliyeti yıllık olarak 152 milyon Euro'luk bir kayba neden oluyor. Biz de Bilecik Belediyesi olarak Dünya Asansörsüz Gününde bu anlamda farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise Bilecik Belediyesi olarak Dünya Asansör Yok Günü kapsamında gerekli çalışmalara önderlik ettiklerini ve aktiviteye tüm yönleriyle katkıda bulunduklarını kaydetti.

Aktivitenin paydaşlarından Çevre Şehircilik ve İl Müdürü Mustafa Budak ise ‘'Biz de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bu aktiviteye katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem çevre açısından hem enerji verimliliği açısından hem de sağlık için son derece faydalı görüyoruz. Kurumumuzdaki asansörümüzde bu konu hakkında uyarıcı görselleri koyduk ve sadece bir gün değil, 365 gün boyunca insanlarımızın buna dikkat etmelerini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.