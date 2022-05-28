Asfalt yol yapım ve onarımı tüm hızıyla devam ediyor

Bilecik'te köy yollarında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol yapımı ve onarımı tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hasandere ve Elmabahçe köy yollarının ardından, Bozüyük ilçesi Erikli-Dodurga köy yolunda çalışmalarına devam eden ekipler vatandaşlara daha iyi ulaşım için ter döküyor.

Öte yandan, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'dan alınan açıklamaya göre yapılan çalışmalarla ile köy yollarında sürüş konforu ve yol güvenliği arttırılarak halkın daha kaliteli ulaşım hizmetine kavuşması amaçlanıyor.