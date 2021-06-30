Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında son olarak yeni sanayi bölgesindeki asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mevsimsel olarak gerçekleşen sıcak ve soğuk hava değişimleri, yağışlar ve tonajlı araç geçişleri ile bozularak deforme olan yeni sanayi sokakları altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla buluşturularak yeniden düzenleniyor. Serilen sıfır asfaltla birlikte söz konusu cadde ve sokaklar daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşurken, araç sürücüleri yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.