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Aşı dolandırıcılığına dikkat

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyararak, "Kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz" denildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyararak, "Kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz" denildi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' mesajları veya sizi arayarak, 'Sağlık bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı sizleri güvenir bir firma veya kişi kimliğine bürünerek, dolandırmak istemesidir" denildi.

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