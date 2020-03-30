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ASKF Başkanı Tosun, amatör spor kulüplerine seslendi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Korona virüsü Covid-19 ile ilgili zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Korona virüsü Covid-19 ile ilgili zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.


Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizi ve dünyamızı çok ciddi tehdit altına alan Korona virüsü Covid-19 ülkelerin bu illetten nasıl kurtulacağını düşünmekten başka bir anlayış oluşturmadığını haber ajanslarından aldığımız bilgiler ile öğreniyoruz. Ülkemizde de çok ciddi kararlar alınarak sokağa çıkma yasağı dahi düşünülürken her gün artan vakalar karşısında ölen vatandaş sayımızın da arttığını duymak bizleri son derece üzüntüye sevk etmektedir. Siz amatör spor kulübü yöneticilerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın bilinçli olarak insana önem veren anlayışa sahip olduğunu yakinen biliyoruz. Dünyanın en önemli süper liglerinin ertelendiği ve tartışıldığı bir dönemde herhangi bir düşünceyi oluşturmanın doğru olmadığını sizlerde takdir edersiniz. Önemli olan önce hayat, önce yaşamdır" dedi.

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