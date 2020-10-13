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ASKF Başkanı Tosun'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette ikili, 2019-2020 futbol sezonunda Bilecik Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselen Bayırköyspor hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde başlaması planlanan BAL öncesi Bayırköyspor'un hedefleri hakkında Başkan Tosun'a bilgi veren Başkan Yaman, ligde kalıcı olacaklarını söyledi.

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