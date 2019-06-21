ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret

Eskişehir ve Kütahya Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) başkanları Bilecik'i ziyaret etti.

Eskişehir ASKF Başkanı Sadri Atam ile Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku da bulunurken, ASFK başkanları 2019-2020 sezonu öncesi bir değerlendirme yaptılar. Nazik ziyaretlerinden dolayı her iki başkana teşekkür eden Tosun, Bilecik üzerinde ASKF'nın logosu bulunan anı tabağı hediye etti.