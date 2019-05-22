Atalarından kalan miras topraklarda huzur içinde üretim yapıyorlar

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş merkeze bağlı köylerdeki çiftçileri ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını dinledi. İstanbul'da çalıştıktan sonra emekli olup Kurtköy'e yerleşen İsmail, Bahtiyar Kumlu ve Abdurrahman ve Sabire Koyun çifti, şehir hayatının yoğunluğundan kaçarak köylerine döndüklerini anlatan İl Müdürü Yoldaş; "Hayatlarını atalarından kalan miras topraklarda huzur içinde sürdürüyorlar. Üreticilerimizin yanlarında olduklarını gerekli desteklere her zaman vererek bir bütün olarak hareket edeceğiz. Üretim var ise bizde varız" dedi.

"Bağ ve bahçeyle uğraşmak, insanı çok rahatlatıyor"

Bahçelerin çeşitli meyve ve sebze yetiştiren çiftler "Şehrin yoğun gürültü ve temposunu terk edip toprakla uğraşmak çok keyifli bir yaşam. Bahçede sebze ekiyorum, onlarla uğraşıyorum, doğayla baş başa kalıyorum. İstanbul'da gürültüden çok sıkıldık. Bağ ve bahçeyle uğraşmak, insanı çok rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim" dediler.