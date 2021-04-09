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Atanan 3 yeni doktor göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç görülen Gastroenteroloji, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji polikliniklerineatanan 3 yeni doktor göreve başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç görülen Gastroenteroloji, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji polikliniklerine


atanan 3 yeni doktor göreve başladı.


Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklama, "Uz. Dr. Sinan Yanık, Gastroenteroloji polikliniğimizde, Doç. Dr. Rıza Dundar, Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğimizde, Uz.Dr. Seda Dağlı ise Nöroloji polikliniğimizde hasta kabullerine başlamıştır" denildi.

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