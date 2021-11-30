İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Atatürk' konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Bilecik’te özel bir okulda eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi, Atatürk konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik'te özel bir okulda eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi, Atatürk konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.


Bilecik merkezde eğitim veren Sınav Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Nisanur, Türkiye genelinde düzenlenen 'Atatürk'ü Anlamak' konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Okulun kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yarışmada iyi bir derece alan öğrencisini tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.