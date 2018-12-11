Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine trafik dedektifi eğitimi verildi

Osmaneli Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa hazırlamış olduğu proje kapsamındaki eğitimi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mustafa Bozkurt ve Deniz Soylu ile rehber öğretmeni Uğur Şeker tarafından sunum şeklinde verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan polis memuru Mustafa Bozkurt “Eğitimlerde, öğrencilere güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanımı, yaya güvenliği ve trafikte görme, görülme kuralları hakkında bilgiler veriliyor. Öğrencilerin kendilerinin trafik kurallarına uyma şartı, trafik dedektifi olarak ailelerini ve çevresindeki trafik kural hatası yapan sürücülerin uyarılması yönünde öğrenciler yetkilendirildi. Trafikte hata yapanları gördüklerinde anne ve babaları dahi olsa uyarmaları ve kurallara uymayanları sınıf öğretmenleri vasıtası ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirmeleri istenildi. Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektif kartları dağıtılarak görevlendirme yapıldı.