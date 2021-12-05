Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı Bilecik'e ilk ziyareti, bundan 101 yıl önce 5 Aralık 1920'de gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, tarihe ''Bilecik Mülakatı'' olarak geçen 5 Aralık 1920 tarihinde T.B.M.M ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler, Bilecik İstasyon Binasında bir araya geldi.

Bu buluşmanın 101'inci yılında Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri, Atatürk şiirlerini okudu. Folklor gösterisi ile süren program, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'deki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu konferans ile devam etti.

Ardından 101 yıl önce Atatürk'ün Bilecik Garı'na geldiği an ve görüşme canlandırılırken, katılımcılar bu canlandırmayı ayakta alkışladı. Programa Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.