Atatürk'ün hatıraları Bilecik'te hazırlanan kalıcı sergi ile yaşatılacak

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu Yüzüncü Yıl Atatürk Kalıcı Fotoğraf sergisi açıldı.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi İl Müftülüğü karşısındaki duvarda gerçekleştirilen ve Atatürk'e ait olan 20 adet fotoğraf halkın beğenisine sunuldu. Açılış programına; Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu serginin Bilecik'imizde yaşayacak olmasından dolayı büyük gurur ve onur yaşıyorum"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin programda yaptığı konuşmada, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Yüzüncü Yıl Atatürk Kalıcı Fotoğraf sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından hazırlanan Yüzüncü Yıl Atatürk kalıcı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımıza katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan ve ilimiz ile ilçelerimizden de fotoğrafların olduğu bu serginin Bilecik'imizde yaşayacak olmasından dolayı büyük gurur ve onur yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler, sergiyi gezerek, hatıra fotoğrafları çektirdi.