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Ateşi olan belediyeye giremez

Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu yerlere el dezenfektanı koyarken, belediyeye gelen vatandaşların ise ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.


Bilecik Belediyesi tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 (koronavirüs) salgını hakkında kapsamlı önlemler alındı. Geçtiğimiz haftadan itibaren 200'ü aşkın kamu kurum kuruluşları, camiler, park, bahçeler, otogar ve dinlenme alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, gerek belediye binasında gerek diğer tesislerde kapsamlı tedbirler aldı. Vatandaşlar ve belediye çalışanlarının bina girişlerinde ateş ölçümlerinin yapıldığı tedbirler kapsamında kapı girişlerinde dezenfektan yer alıyor. Bütün oda girişlerinde el dezenfektanının konulduğu tedbirler kapsamında çalışanlar ve vatandaşları bilgilendirici afiş ve görseller hazırlandı.Önlemler kapsamında ayrıca şehrin birçok noktasında bilgilendirici afiş ve bilbordlar ile vatandaşların salgına karşı duyarlı olması sağlanıyor.

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