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Ateşi yüksek olan Bilecik'e kontrolsüz giremiyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.


Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte şehirler arası araçlarda bulunanlara polis tarafından sağlık personellerinin ateş ölçümü yapacağı söylendi. Daha sonra sağlık personelleri araçlarda bulunan kişilerin ateş ölçümlerini yaptı. Uygulama kapsamında yüksek ateşli kimseye rastlanmazken, yolların giriş çıkışlarının bulunduğu 6 noktada yol uygulaması yapıldı. Polisler sürücülere uyarıda bulunarak, yolcuları da gerekmedikçe evden çıkılmaması yönünde bilgilendirdi.

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