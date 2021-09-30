Atık kumaşları kalemliğe dönüştürüp köy öğrencilerine ulaştırdılar

Bilecik'te bir yatak fabrikasından çıkan atık kumaşlardan yapılan 2 bin 200 kalemlik, Erzurum, Van, Konya, Kastamonu ve Hakkâri'deki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ‘İhtiyacın Olmayanı İhtiyacı Olana Verelim' isimli sosyal medya grubu yöneticisi Kısmet Sağlam, bu defa da köy okullarındaki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle her kesimden insanın yüreğine dokunan Sağlam, son olarak ülkenin faklı illerindeki köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin gönlünü fethetti. Bozüyük'te bir yatak fabrikasında çalışan Sağlam, fabrikada atık kumaşları fabrika yönetiminin de izin ve katkılarıyla çalışma arkadaşlarıyla birlikte kalemliğe dönüştürdü. Fabrika sahibi tarafından kalemlik içerisine kırtasiye malzemeleri konulurken, bunlar Erzurum, Van, Konya, Kastamonu ve Hakkâri'deki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı. Öğretmenleri tarafından kendilerine verilen hediye paketini açan öğrencilerin kalemlikleri gördüklerinde ki sevinçleri görülmeye değerdi.

"Atıklar çöp değil, gelecektir"

Proje hakkında bilgi veren Kısmet Sağlam, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulları şenlendiren çok sayıda öğrencinin yüreğine dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sağlam, "Çalışmakta olduğum yatak fabrikasında üretimde kullanılan kumaşların prese gönderilen parçaları hep dikkatimi çekiyordu. Çalıştığım fabrikada tecrübe ettiğim ilk şeylerden biri etrafına hep başka bir gözle bakmamız olduğudur. Bu konuda da öyle oldu. Bu sayede ufak bir katkımız olsun düşüncesi ile uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlanan bu dönemde aklıma o parçaları kalemlik yaparak çocuklarımıza hediye etme fikri geldi. Bu konuyu önce ustam ile konuşup kalemlik modelini çıkardık. Sonrasında müdürümüz Murat Soylu ile görüşüp modelleri sundum. ‘Olumlu ve yararlı' olduğunu ifade ederek patronumuz Salih Şişman bey ile görüşmemi sağladı. Kendisi eğitime verdiği önem ile bilinir ve tanınmaktadır. O sebepten bu konuya da çok olumlu ve cömert yaklaştı. Bizi şaşırtmadı ve projeye başlamamıza onay verdi ve üretimi 2 hafta sürdü. Yapılan binlerce adet kalemlik Van, Erzurum (Horasan), Konya, Kastamonu, Erzurum (Köprülü), Hakkâri (Derecik), Hakkâri (Yüksekova) illeri olmak üzere toplamda 22 köy okuluna gönderildi. Binlerce öğrencimize ulaştı. Atıklar çöp değil, gelecektir. Yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme desteğimiz tam” dedi.