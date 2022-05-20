Bilecik'te atık malzemelerden oluşan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde yapılan kampanya çerçevesinde atık malzemelerden oluşan Sıfır Atık Kütüphanesi'ni Bilecik'te hizmete girdi. Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda açılan Sıfır Atık Kütüphanesi açılışına Vali Yardımcıları Akgün Corav, Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Sağlık Müdürü Dr Ferhat Damkacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Emin Türker ile çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan sonra, Bahar şenliklerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendiler.