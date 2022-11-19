Atık yağların toplanması çevre ve doğaya büyük katkı sağlanıyor

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışma ile mahalle muhtarlıkları önleri ile vatandaşların yoğun kullandığı noktalara atık yağ depoları konuldu. Hürriyet, Bahçelievler, Beşiktaş, Ertuğrulgazi ve Osman Gazi Mahallerinin belirlenen bölgelerine yerleştirilen 9 adet atık yağ kumbarası ile yağlar periyodik olarak toplanacak.

‘'Atık yağların toplanmasına büyük önem veriyoruz''

Başlatılan uygulama hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, atık yağların toplanmasına büyük önem verdiklerini belirterek, ‘'Bilecik Belediyesi olarak “Sıfır Atık” kampanyası çerçevesinde yürüttüğü uygulamalarına bir yenisini daha ekledik. Geri dönüşüm ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Evsel atık yağların toplanıp geri dönüştürülmesiyle doğayı koruyacak ve ülke ekonomisine katkı yapacak projenin ilk etabı bu hafta itibariyle başladı. Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Belediyesi olarak bu konuda gerekli tüm destek ve takibi yapmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Bir litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

Bilecik Belediyesi öncülüğünde; okullarda yapılacak kampanyaların yanında vatandaşa yönelik yürütülecek bilinçlendirme çalışmaları ile toplanan yağ miktarının artması hedeflenirken, şehrin farklı bölgelerine atık yağ kumbaralarının konumlandırılması devam edecek. Başlatılan uygulamanın rakamsal verileri hakkında verilen bilgide ise bir litre atık yağın bir milyon litrelik içme suyunu kirlettiğine dikkat çekildi. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluştururken, lavaboya dökülen atık yağların, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden olduğu başka bir önemi veriyi oluşturmaktadır.

Ayrıca; kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 65-92 oranında azalma sağladığı da yapılan araştırmanın önemli bir sonucu.