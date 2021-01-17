Atölyelerde yapılabilecek işbirliği görüşüldü

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Osmaneli'de yaratılabilecek istihdam olanaklarının konu edildiği ziyarette özellikle kadınların çalışacağı atölye ve çalışma yöntemi görüşüldü. Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olan fabrikamızın trafik seti içeriğinde yer alan ürünlerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiren tek firmadır. Fabrika Bilecik merkezde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 8 bin metrekarelik alandaki tesislerinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla üretimini gerçekleştirmektedir" dedi.