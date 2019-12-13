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ATV aracı devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te kullandığı ATV aracının devrilmesi sonucu sürücüsü altında kalarak yaralandı.

Bilecik'te kullandığı ATV aracının devrilmesi sonucu sürücüsü altında kalarak yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'den kent merkezine seyir halinde bulunan plakasız ATV aracı sürücü Ömer Buz, Osmangazi Mahallesi Söğüt Caddesi geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Yaralanan sürücü Ömer Buz 12 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun çekilen filmlerin ardından belli olacağı öğrenildi.


Öte yandan ATV adlı aracın plaka takılma zorunluğu olduğu öğrenildi.

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