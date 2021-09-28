Ay çiçeklerinin ilk hasadını Başkan Suer yaptı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediyeye ait 200 dönümlük tarım arazilerine dikilen ay çiçeklerinin hasadına başlandı. İlk hasadı Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer yaptı.

Gölpazarı Belediyesi gerçekleştirdiği bir proje kapsamında 200 dönümlük araziye dikilen ay çiçeklerinin hasadına başlandı. Mayıs ayında ekilen ayçiçeği tohumları, Temmuz ayında sarıçiçek açarak fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosuna dönüşmüştü. Ağustos aylarının sonuna doğru olgunlaşan ve kararan ay çiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi.

"Mayıs ayında 200 dönüme yakın arazide ayçiçeği ektik"

İlk hasadı yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Mayıs ayında 200 dönüme yakın arazide ayçiçeği ektik. Ve bugün hasadını yapıyoruz. Ham dolsun emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarıma, çiftçimize destek oluyoruz. Çünkü Gölpazarı'mızın geçim kaynağı tarım. Bu anlamda tarıma, çiftçimize destek olmak için gayret ediyoruz” dedi.

“Ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamaya gayret edeceğiz”

Projenin amacının ülke ekonomisine bir nebze bile olsa katkı sağlamak olduğunu söyleyen Suer, “Burası belediyemizin arazisi. Burada hem bir farkındalık oluşturmak hem de tarın adına ülkemizde tarıma dayalı ekonominin arz güvenliği adına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için arkadaşlarımızla böyle bir proje geliştirdik. Gelin bu arazimizi kendimiz ekelim, kendimiz biçelim ve buradan elde edeceğimiz hasılatı da önümüzdeki yıllarda benzer projeler yaparak, benzer çalışmalar yaparak hem belediyeye hem de ekonomiye katkı sağlayalım, hem de güzel örnek olalım istedim. bu proje bu şekilde çıktı. Ham dolsun başarılı olduğunu görüyoruz. Verimimiz çok iyi. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzde ki yıllarda da kendi arazilerimizi ekmeye biçmeye ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamaya gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.