Ay yıldızlı çalışma ilçeye adeta yeni bir hava kattı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan ay yıldızlı çalışmanın gece görünüşü, ilçeye adeta yeni bir hava kattı.

32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in başpehlivanlığını yapan Pazaryerili Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan'ın heykeli dönemin AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın tarafından ilçe girişine yapılmıştı. 2019 yılında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkı tarafından gelen tepkiler nedeniyle başka bir yere konulmak üzere kaldırmıştı. Bunun yerine yapılan ay yıldızlı çalışma gece görünüşü adeta ilçeye hayrı bir hava kattı.

"Ay ve yıldızdan oluşan çalışmamız, söktüğümüz heykelin yerine yerleştirdik"

Başkan Tekin, ay yıldızlı çalışmanın ilçelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Pazaryeri ilçemizin girişinde zamanında yapılan Baş Pehlivan Hüseyin Makarnacı heykeli ile ilgili yüksekliğinden dolayı kavşakta sürücülerin görüş açısını engelleyen çok şikayetler aldık. Belediyemiz gelen şikayetleri değerlendirip heykelin bulunduğu yerden söküp, heykelde kültürümüze uygun gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Baş Pehlivan Hüseyin Makarnacı'nın heykelini ilçemiz spor kompleksinin önüne yerleştireceğiz. Bu gece görüyorsunuz ki ilçe girişimize yapılan ay ve yıldızdan oluşan çalışmamız, söktüğümüz heykelin yerine yerleştirdik. İlçemize laik olanı yaptık” dedi.