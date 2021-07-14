Aylar sonra yüzme yavuzu açıldı

Korona virüs (Covit-19) salgını ve spor salonu tadilatı nedeniyle açılışı ertelenen yüzme havuzu hizmete girdi. Bölgenin en hijyenik havuzu olan tesis Osmaneli ve Bilecik halkına pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri bayanlara, diğer günlerde erkeklere hizmet verecek. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaz spor okullarımızda yüzme branşını seçen çocuklarında havuzdan yararlandığı söyleyerek, seneye bayanlar için ayrı bir havuzun inşa edileceğini belirtti.