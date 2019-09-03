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Aylardır tamir edilmeyen okul istinat duvarı tehlike saçıyor

Bilecik’te geçtiğimiz Nisan ayında yoğun yağmurları nedeniyle çatlayan okul istinat duvarı 5 aydır tamir edilemedi.

Bilecik'te geçtiğimiz Nisan ayında yoğun yağmurları nedeniyle çatlayan okul istinat duvarı 5 aydır tamir edilemedi.


Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bilecik Endüstri Meslek Lisesi çevreleyen istinat duvarında geçtiğimiz Nisan ayında yoğun yağmurları nedeniyle duvarlarda çatlamalar, hatta büyük delikler oluştu. Bu durum karşısında okul yönetimi durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne rapor ederken, alan tahta barikatlarla 5 ay önce kapatıldı. Ardından okulların tatil olması ile bu alanda bir çalışma yapılmazken, kısa süre sonra açılacak okul için veliler büyük endişe duyuyorlar. İstinat duvarı üzerinde bulunan okula ait deponun yaşanacak bir toprak kaymasında yıkılacak endişesi ile çocuklarını okula göndermekte tereddüt eden veliler, alınan önlemin çocukları caydırıcı bir durum olmadığı söylediler.


Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğünün alanda incelemeler yaptığı bununla ilgili bir proje hazırladıkları öğrenildi.

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