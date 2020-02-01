Ayrılık adlı tiyatro oyunu sahne aldı

Bilecik Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Ayrılık' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bileciklileri kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Bilecik Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun eseri Ayrılık adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler ile buluşturdu. Ayrılık adlı oyun, dört yıl evli kaldıktan sonra boşanmış bir çiftin 1 yıl 13 gün sonra tekrar bir araya geldiği, salt kadın-erkek ilişkisinin gözler önüne serildiği tek perdelik komediden oluşuyor. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyenler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Tiyatroseverlerle birlikte oyunu seyreden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet, Oyuncular İlknur Nazlı ve Kıvanç Pehlivanoğlu'na teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet ise komşu şehir Bilecik'te oldukları için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Yardımcısı Subaşı ve tiyatroseverlere teşekkür etti.