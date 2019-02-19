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Bacada çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te 4 katlı bir evin çatısında bulunan bacada çıkan yangın apartman sakinlerinde paniğe neden oldu.

Bilecik'te 4 katlı bir evin çatısında bulunan bacada çıkan yangın apartman sakinlerinde paniğe neden oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Tuncer Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale ettiler. Alevleri binaya sıçramadan söndüren ekipler apartan sakinlerine derin bir nefes aldırdı.


Öte yandan elektrik ve doğal gaz yetkilileri de olası bir faciaya karşı sokakta kesinti yaparken yangının bacanın dolu olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

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