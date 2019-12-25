"Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ''Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'' toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

“Bağımlılıklar üst üste geliyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bağımlılıkların üst üste geldiğine değinerek, “Herkesin elinde telefon var ve insanlar artık boş kalan ara vakitlerinde direkt telefona yönleniyor. Telefon bağımlılığı, sigaraya alternatif olmuş durumda. Tabi sigarayı bıraktırmıyor, keşke öyle olsa. Bağımlılıklar üst üste geliyor. Biri diğerini bıraktırsa birinden diğerine geçiş var diyebiliriz. Mevcut tabloya bakıldığında bu üst üste gelen bağımlılıklar, özellikle genç kuşak açısından insana temel insani özelliklerini de kaybettirecek noktaya gelebilir. Bu bağımlılık zihin gücünü kullanıp, dünyayı tanıyacak kendini geliştirecek, hayal kuracak yeni kuşak açısından beyni uyuşturacak aktör olarak duruyor gibi. Sigara içenlerin sağlığı açısından onların sigarayı bırakmasını istiyoruz. Ama enerjimizin önemli bir bölümünü daha sigaraya başlamamış veya az sigara kullanan kişilere harcıyoruz. Sigaraya başlama potansiyeli olanların başlamaması, içenlerin en az şekilde etkilendiği bir hayat tarzının ne olabileceğine dair bir çalışma başlatıldı. Bu tür olumsuz sayılabilecek davranışlardan uzak durulmasıdır. Biz bu alışkanlıklarla beraber yaşarız deyip de olumsuzluklardan etkilenmemek çok mümkün değil” dedi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında Bilecik genelinde yapılan çalışmalar ve bağımlılığın zararlarını konusunda sunum yapılmasıyla sona erdi.