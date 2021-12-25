Bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi

Şeyh Edebali Üniversitesinde 'Bağımlılıklarla Mücadele' semineri gerçekleştirildi. Seminerde Psikolog Ertan Akdeniz, gençliği ve geleceği tehdit eden zararlı madde ve davranışlar üzerine analizlerini izleyicilerle paylaştı.

Seminerleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 2 oturum halinde gerçekleştirildi. Seminere Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üniversitenin bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen seminerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü çalışanı Psikolog Ertan Akdeniz tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Psikolog Akdeniz ‘Alkol, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' ile ‘Davranışsal Bağımlılıklardan (Medya, Kumar, Oyun ve benzer) Korunma Yöntemleri' başlıklı sunumlarında gençliği ve geleceği tehdit eden zararlı madde ve davranışlar üzerine analizlerini izleyicilerle paylaştı.

Öte yandan gerçekleşen programda bağımlılıkla mücadele kapsamında Türkiye'de ve Bilecik'te yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.