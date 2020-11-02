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Bağışıklık sistemini güçlendiren mandalina yoğun ilgi görüyor

Bilecik’te kış meyveleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alırken, bu meyvelerin vazgeçilmezi olan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen mandalina yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'te kış meyveleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alırken, bu meyvelerin vazgeçilmezi olan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen mandalina yoğun ilgi görüyor.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgâhlarında kilosu 5 TL'ye satılan kış meyvesi mandalinayı özleyen vatandaşlar C vitamini deposu meyveyi kilo kilo aldılar.



"Kışın en çok sevilen meyveleri arasında baş sırada yerini alıyor"


Mandalina satıcısı Ersin Güler, kış meyvelerinin yavaş yavaş tezgahlara geldiğini anlatarak, "Bu sene mandalinaya müşterilerimiz büyük ilgi gösterdi. Sebebi ise korona virüs salgını oldu. Çünkü C vitamini deposu olan mandalina birçok hastalığa da şifa oluyor. Uzmanlar mandalinanın bağışıklığı güçlendirdiğini ve günlük beslenme planımızda mutlaka olması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle kışın en çok sevilen meyveleri arasında baş sırada yerini alıyor. Bizler de tezgahlarımıza ilk olduğu için az sayıda getirdik, ama böyle olacağını bilseydik daha fazla getirirdik. Şuan kilosu 5 TL'ye satıyoruz. İleride fiyatı düşer.



Peki, nedir bu kış aylarının vazgeçilmezi mandalinanın faydaları?


Uzmanların açıklamalarına göre mandalina; soğuk algınlığına iyi gelir, bağışıklığı güçlendirir, kanserden korur, kan şekerini düzenler, kolesterolü düşürür, tansiyonu düzenler, göz sağlığını destekler, cildi besler.

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